F1, Mattia Binotto: “Temos a melhor dupla de pilotos” | AutoSport

Para Mattia Binotto, a Ferrari tem a melhor dupla de pilotos da grelha. O responsável pela Scuderia revelou estar muito feliz com os seus pilotos e com o trabalho e evolução demonstrada.

A Ferrari está numa luta renhida pelo terceiro lugar com a McLaren e já conquistou mais pontos este ano do que no ano passado por esta altura. Isto deixa Binotto feliz e entusiasmado par ao futuro:

“Estou muito feliz por muitas razões. A primeira é que penso que temos a melhor dupla de todo o pitlane. A segunda, porque sabemos que Charles é um piloto fantástico, muito talentoso, mas ele continua a melhorar e eu estou muito feliz com isso. Ele teve grandes oportunidades para ganhar, a primeira foi no Mónaco mas por razões que sabemos que não aconteceu. E depois o outro lado, penso que o Carlos está a integrar-se muito bem. Ele está a melhorar de corrida para corrida, ele é de alguma forma uma grande referência também para o Charles e penso que 80 pontos cada um, mostra como é importante de alguma forma ter dois bons pilotos a marcar pontos por isso estou muito contente. “E olhando para a frente, penso que eles nos darão grandes alegrias”, concluiu Binotto.