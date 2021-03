F1, Mattia Binotto tem razão: Ferrari está mais rápida nas retas

Depois de todos os problemas por que passou a Ferrari em 2020, a Scuderia dá sinais de estar a resolver os problemas que resultaram na pior classificação no campeonato em muitos anos, o sexto lugar. O ano de 2020 foi perfeitamente desastroso, o motor sofreu o “aperto de goela” da FIA e o novo monolugar, o SF21, parece ter corrigido os piores defeitos do SF1000.

Mattia Binotto tinha dito que os dados da equipa apontavam para uma forte recuperação de velocidade em reta, os rumores apontam para um ganho de 20 cv, e os números dizem que em reta, a Ferrari está mais rápida: Na qualificação do GP do Bahrein, o speed trap foi de 321,9km/h e só no primeiro dia do Bahrein o monegasco registou 325km/h. No último dia de testes, só o motor Honda do Alpha Tauri de Yuki Tsunoda foi mais rápido.

De qualquer modo, não se viu uma Ferrari que melhorou do dia para a noite, mas sim uma equipa que está bem melhor do que esteve em 2020. Quanto, só vamos começar a saber daqui a duas semanas.