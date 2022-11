F1, Mattia Binotto sobre luta com Mercedes: “Desenvolveram mais o carro do que nós | AutoSport

A época da Mercedes começou mal e depois de ter lutado até ao final de 2021 com a Red Bull, e Max Verstappen, pelos títulos de construtores e pilotos de Fórmula 1, a equipa de Brackley iniciou a temporada atrás da equipa de Milton Keynes e de uma Ferrari muito forte, cuja expectativa era lutar pelos campeonatos. No entanto, com o desenrolar da época, os italianos mostraram algumas fragilidades no F1-75, enquanto a Mercedes foi desenvolvendo o W13 – beneficiando ainda da diretiva técnica da FIA que impôs limites às oscilações verticais nos monolugares – chegando ao fim do ano em luta com a Scuderia e tentando conquistar a sua primeira vitória em corrida.

Para o responsável da Ferrari, Mattia Binotto, o momento de forma da Mercedes nesta fase final da época – somou mais pontos do que a Scuderia nas últimas duas corridas – surge porque os “Flechas de Prata” desenvolveram mais o seu carro deste ano.

“Desenvolveram mais o carro do que nós”, disse o responsável da Ferrari ainda no México. “Sabemos também que paramos o desenvolvimento do nosso carro bastante cedo e concentramo-nos no de 2023. Portanto, não estou muito preocupado com o ritmo de desenvolvimento”.

Sem vencer uma corrida desde o Grande Prémio da Áustria, Binotto assegurou que a Ferrari tem de “analisar o que se passa e o que tem sido o principal problema e tentar voltar a ser competitiva, voltar ao nosso nível de competitividade, pelo menos para as duas últimas corridas. Esperamos certamente estar a lutar por um resultado melhor”.

A Mercedes está apenas 40 pontos atrás da Ferrari na discussão pelo segundo lugar na classificação do campeonato de construtores com duas rondas pela frente e um máximo de 103 pontos por conquistar.