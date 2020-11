F1, Mattia Binotto sobre jovens pilotos: “É algo a decidir nas próximas semanas”

A academia de jovens pilotos da Ferrari tem vários pilotos nas suas fileiras. Agora, a equipa italiana tem uma decisão a tomar para 2021, com Mick Schumacher, Callum Ilott ou Robert Shwartzman prontos a agarrar uma oportunidade na fórmula mais rápida do planeta.

Todos eles estão a competir neste momento na Fórmula 2, com Schumacher e Ilott a lutarem pelo campeonato, mas Shwartzman também já passou pela liderança, nesta que é a sua temporada de estreia na categoria, depois de vencer a Fórmula 3 em 2019.

A Ferrari tem ligações à Alfa Romeo e à Haas na Fórmula 1. Com a decisão de manter Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen na primeira, a Haas parece o destino de um destes três pilotos. De acordo com o chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto: “Não vamos esperar pela última corrida do Bahrein ou até Abu Dhabi. É algo a decidir nas próximas semanas”.

Apesar de já terem pilotado um Fórmula 1, o monolugar da equipa italiana de 2018 (SF71H), em Fiorano, ainda nenhum destes pilotos fez a sua estreia oficial num Grande Prémio. A chuva no Grande Prémio de Eifel ‘roubou’ a oportunidade a Schumacher e a Ilott. Para Shwartzman, está marcada uma saída no primeiro treino livre do Grande Prémio de Abu Dhabi, mas Binotto também afirmou:

“Não há lugar para todos. Eles estão bem na Fórmula 2 este ano, mas têm uma temporada para terminar. Têm de se focar no final da temporada no Bahrein e pode haver outra oportunidade no Treino Livre 1 do Abu Dhabi. Ainda têm também o teste de jovens pilotos no mesmo local”, finalizou Binotto.