F1, Mattia Binotto: “SF1000 tem de melhorar em todas as áreas”

A Ferrari desiludiu durante os testes em Barcelona e Mattia Binotto afirmou que o novo monolugar da equipa tem de evoluir em todas as áreas.

O responsável da Scuderia tem usado um discurso muito cauteloso desde o início do ano e as prestações do novo monolugar em pista deixaram algo a desejar, ficando no entanto uma impressão de jogo escondido por parte dos italianos. Binotto deixou claro que há muito trabalho a fazer por parte da Ferrari:

“O desempenho geral precisa ser melhorado. A unidade motriz, até a afinação … acho que não há uma única área em que precisamos nos concentrar, mas sim todas as áreas. A asa traseira introduzida na segunda semana é uma asa com um pouco menos de apoio aerodinâmico e menos arrasto, a que trouxemos na primeira semana tinha apoio máximo. As peças que colocamos no carro estão a funcionar como esperado.”

“Estamos onde prevíamos. Sabíamos que tínhamos colocado muito arrasto, sabíamos o desempenho da unidade motriz, por isso esta é a velocidade que esperávamos. Os outros são muito mais rápidos nas retas, é esta a situação”.

“É um compromisso que precisamos descobrir”, disse ele. “Estamos muito no início e não podemos comprometer toda a temporada. Portanto, no início, continuamos avançando o máximo possível em 2020, porque é hora de entendermos o carro e as fraquezas. Felizmente, são coisas que podemos resolver o mais rápido possível.”

“Se eu vir algumas corridas e a diferença para as outras equipas for muito grande, talvez mudar o foco seja algo que possamos levar em consideração”, acrescentou. “Mas estamos numa fase inicial agora. Acho que são apenas alguns dias de testes. Há coisas que podemos mudar no carro, espero que em breve. Então, de momento, devemos manter nosso plano”.