F1: Mattia Binotto regressa para liderar projeto Audi

O antigo chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, vai regressar à Fórmula 1 como diretor operacional e diretor técnico da Audi a partir de 1 de agosto. A sua nomeação ocorre antes da época de estreia da Audi em 2026, após as saídas do diretor-executivo da Sauber, Andreas Seidl´(que saiu da McLaren para assumir este projeto), e do presidente Olivier Hoffmann.

Andreas Seidl desempenhou um papel fundamental no arranque do projeto, assim como no recrutamento do primeiro piloto da Audi, Nico Hülkenberg, que se juntará à Sauber num contrato de vários anos a partir do próximo ano. No entanto, encontrar um companheiro de equipa adequado para Hulkenberg tem sido um desafio, com a opção Carlos Sainz a demorar a decidir o seu futuro. Apesar do interesse de equipas como a Williams e a Alpine, é a Alpine que é agora a favorita para assinar com Sainz, o que pode minar a confiança no projeto da Audi. Atualmente, o carro de 2024 da Sauber, o C44, tem tido dificuldades significativas, sendo a única equipa sem pontos esta época e apresentando um fraco desempenho devido a problemas operacionais. Talvez estes maus resultados tenham levado a estas surpreendentes saídas.

Mattia Binotto, que deixou a Ferrari após uma dececionante temporada de 2022 e foi sucedido por Frederic Vasseur, regresssa à F1 como diretor de operações e técnico da Audi a partir de 1º de agosto. Binotto estava na Ferrari desde 1995 e tornou-se diretor de equipe em 2019. A Sauber, atualmente a única equipa sem pontos nesta temporada, será oficialmente rebatizada como Audi em 2026.

“Estou muito satisfeito por termos conseguido recrutar Mattia Binotto para o nosso ambicioso projeto de Fórmula 1”, disse o CEO da Audi, Gernot Doellner. “Com a sua vasta experiência de mais de 25 anos na Fórmula 1, ele poderá, sem dúvida, dar um contributo decisivo para a Audi. O nosso objetivo é trazer todo o projeto de Fórmula 1 para a velocidade da F1 por meio de estruturas de gestão claras, responsabilidades definidas, interfaces reduzidas e processos de tomada de decisão eficientes.”