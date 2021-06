F1: Mattia Binotto pode não viajar para a Áustria | AutoSport

A Ferrari pode optar pela mesma abordagem de 2020, com Mattia Binotto a gerir a equipa desde Maranello e a não seguir com a restante estrutura para os locais onde se realizarão os GP. Pelo menos, é o deve acontecer na Áustria e deverá acontecer mais vezes durante o resto da época.

Depois de uma pequena restruturação antes do Grande Prémio do Azerbaijão dentro da organização da Scuderia, Mattia Binotto pode não viajar com a equipa para a Áustria as duas corridas no Red Bull Ring.

A remodelação criou um sistema que permitiu a Binotto gerir as corridas a partir da garagem da equipa, em vez do muro das boxes. As mudanças levaram Laurent Mekies a passar de diretor desportivo a diretor de corrida, Inaki Rueda passou para o papel anterior de Mekies e Ravin Jain, um jovem engenheiro britânico, tornou-se o novo estrategista chefe.