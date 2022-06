F1, Mattia Binotto: “Pode demorar tempo, mas o Carlos Sainz vai chegar lá” | AutoSport

Mattia Binotto mantém a fé em Carlos Sainz. Apesar do começo titubeante por parte do piloto, Binotto confia na capacidade do espanhol em dar a volta à situação:

“Essa é a atitude de Carlos – estudar os dados, experimentar diferentes estilos de condução, adaptar-se. Ele talvez demore um pouco de tempo, mas chegará lá”, Binotto assegurou. “Certamente, ele precisa de se adaptar, vendo que cometeu alguns erros, que são importantes. Mas mesmo assim, penso que ele está a melhorar, e está cada vez mais rápido. Sei como ele é inteligente e capaz de gerir a pressão”, disse o chefe da equipa Ferrari.