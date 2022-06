F1, Mattia Binotto: “Para Montreal não estou preocupado porque teremos um novo motor” | AutoSport

Mattia Binotto não se mostrou preocupado com o que pode acontecer no Canadá com os motores, uma vez que Charles Leclerc irá receber uma unidade motriz nova. No entanto admitiu que a equipa precisa encontrar soluções para o resto da época:

“Ainda não tenho uma resposta”, disse Binotto quando questionado sobre o que correu mal com a unidade motriz de Leclerc no domingo passado. “Na terça-feira, a unidade de energia será analisada na fábrica e compreenderemos melhor. Mas para Montreal não estou preocupado porque teremos um novo motor, e a baixa quilometragem estes problemas não devem ocorrer”, disse ao Corriere della Sera. “Quanto ao resto do ano, temos de encontrar uma solução o mais rapidamente possível”.