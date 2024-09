F1: Mattia Binotto otimista quanto ao desenvolvimento do projeto Audi

Mattia Binotto atualizou o estado do projeto Audi e mostrou-se otimista sobre o desenvolvimento da unidade motriz da equipa, que se prepara para entrar na Fórmula 1 como fabricante de motores em 2026. A Sauber, atualmente a operar sob o nome Stake, irá transformar-se na equipa Audi e pretende estabelecer-se sob os novos regulamentos técnicos.

Binotto tem visitado as instalações da Audi em Neuberg e relatou progressos positivos, com o motor a ter um bom desempenho no banco de testes em longas distâncias. No entanto, ele reconheceu que a Audi enfrentará desafios, particularmente uma curva de aprendizagem íngreme, uma vez que compete com fabricantes estabelecidos como a Red Bull-Ford, Mercedes, Ferrari e Honda, que têm experiência com unidades de potência híbridas.

Ele prevê uma diferença inicial de desempenho em relação aos rivais, mas enfatizou a importância do processo de aprendizagem e do desenvolvimento contínuo. Binotto está concentrado em garantir que a equipa seja competitiva no início da época de 2026, com mais de um ano para mais testes e desenvolvimento.

“Tenho visitado Neuberg nos últimos dias e semanas”, disse ele, citado pelo RacingNews365. “O motor está a progredir bem, está a funcionar no banco de testes e já percorreu algumas distâncias longas. Mas acho que aqui também é um processo de aprendizagem”, disse ele. “Estamos a competir com outras organizações onde os fabricantes estão estabelecidos. Certamente, toda a experiência é muito importante e válida. Por isso, embora considere que a organização é ótima, as instalações são ótimas e os programas estão a avançar, ainda há uma curva de aprendizagem que tem de ser feita. Antecipo que inicialmente haja um intervalo para recuperar. Quanto à sua dimensão, penso que nunca se pode saber. Só quando estivermos em pista é que poderemos perceber. Mas temos mais de um ano até lá. Há um programa intenso de desenvolvimento e a nossa tarefa será garantir que o conseguimos aplicar, acelerando o mais possível, mas tentando ser tão competitivos quanto possível no início de 2026.”