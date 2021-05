F1, Mattia Binotto: “Os carros são muito diferentes no Mónaco” | AutoSport

A Ferrari mostrou em Barcelona uma evolução apreciável nas curvas lentas, realçada pelos bons registos feitos no terceiro setor do circuito de Barcelona, o mais sinuoso da pista.

Esse poderá ser um bom cartão de visita para a equipa italiana que irá enfrentar as também sinuosas ruas do Mónaco. Mattia Binotto revelou algum otimismo mas avisou para as especificidades do Mónaco:

“Penso que se trata de um circuito muito específico. Sim, obviamente, ter aqui uma boa força descendente no último sector em Barcelona dá-nos uma boa sensação e coloca-nos num bom estado de espírito ir ao Mónaco.“

“Ao mesmo tempo, o Mónaco tem muitas especificidades de afinação, preparação de pneus para qualificação. Os carros são tão diferentes no Mónaco que pode mudar um pouco o que vimos. O que temos de nos concentrar agora é em continuar a aprender, tentar montar o melhor plano possível, a melhor afinação possível para o Mónaco e tentar maximizar o nosso desempenho lá. Mas é melhor ser cauteloso, esperando para ver como é que se passa lá com carros e afinações muito diferentes”.