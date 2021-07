F1, Mattia Binotto: “O carro é o mesmo mas temos feito progressos” | AutoSport

Depois de uma prestação desapontante no GP de França, a Ferrari mostrou mais competitividade na Áustria, com dois bons fins de semana no Red Bull Ring. Mattia Binotto mostra-se satisfeito com o progresso feito com o carro que, segundo ele, é o mesmo que se estreou no Bahrein por altura dos testes:

“Primeiro, devemos estar cientes de que o carro em si é exatamente o mesmo que tivemos no Bahrein, muito poucas mudanças, e a atenção tem estado mais na tentativa de explorar o potencial máximo do carro ao longo dos fins-de-semana em termos de corridas e pilotagem, que estamos a fazer o trabalho certo e adequado na afinação, na forma como se aborda o fim-de-semana, a gestão de pneus, a estratégia também, e se eu olhar para essas áreas, diria que desde o início do ano fizemos progressos”, disse o chefe da equipa Ferrari.

“Sabíamos que seria muito difícil ir à Q3 sem os macios, mas mantivemo-nos fiéis ao nosso plano e também à forma como executámos na própria corrida e foi uma grande gestão e estratégia. Agora daqui em diante penso que ainda há espaço para melhorias e é aí que o nosso foco está com a equipa e os pilotos, mas penso que fizemos progressos e a equipa está mais unida , não apenas em termos de espírito, mas da forma como estamos a agir e a melhorar ao longo dos fins-de-semana”.