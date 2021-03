F1, Mattia Binotto: ” Não parece haver uma desvantagem tão grande”

A Ferrari mostrou que pode estar mais próxima do topo da tabela este ano. O carro está melhor, tal como o motor e o défice nas retas para a concorrência foi diminuído, como explicou Mattia Binotto:

“Obviamente sabemos como o motor funciona no banco de testes”, disse Binotto na conferência de imprensa de domingo. “Quando se coloca no carro, o que vemos na pista é a velocidade e eventualmente a velocidade relativa aos outros. Quando estivemos aqui no ano passado para a corrida e para a qualificação, fomos muito lentos nas retas, não entrámos na Q3 e estávamos muito distantes da pole. Agora se eu olhar para os primeiros dias penso que pelo menos nas retas a velocidade é boa”, acrescentou ele. “Não parece ser uma desvantagem tão grande como no ano passado.

“Sabemos que não é apenas a potência”, admitiu ele, “é também o arrasto do carro, como dissemos muitas vezes no ano passado, mas deixem-me dizer que ambos contribuíram para melhorar a nossa velocidade nas retas e hoje sentimos que já não é uma desvantagem”.

“Sabíamos que com apenas três dias seria muito intenso. Mas penso que até agora tem corrido sem problemas. A principal prioridade era certamente compreender o comportamento do carro, analisando-o em todas as condições, e foi aí que concentrámos a nossa energia. Penso que, até agora, recolhemos muitos dados”.