F1: Mattia Binotto não estará na Turquia

O diretor da equipa Ferrari, Mattia Binotto não irá estar presente no GP da Turquia do próximo fim de semana. O responsável da Scuderia irá assim faltar à corrida de forma a focar-se no desenvolvimento do carro na próxima época.

Na antevisão da corrida deste fim de semana na Turquia, o diretor desportivo da Ferrari F1, Laurent Mekies, confirmou que Binotto permanecerá em Maranello no fim de semana.

“Mattia sempre abordou sua função de forma inovadora, tentando pensar fora da caixa”, disse Mekies. “Ele criou um método de trabalho que dá flexibilidade para gerir as prioridades da forma mais eficiente possível: ele já havia adotado essa abordagem quando era diretor técnico e a aplicou ainda mais agora como chefe de equipa. A princípio pode parecer estranho não o ver nos briefings ou no pittwall, mas ele fará uso de todas as tecnologias de comunicação atuais para que sua voz seja alta e clara para todos, tanto dentro como fora da equipa.”