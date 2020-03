F1, Mattia Binotto: “Não estamos em posição para vencer na Austrália”

O discurso cauteloso dos responsáveis da Ferrari continua e Mattia Binotto afirmou que a Ferrari não estará na luta pela vitória em Melbourne.

Depois dos testes em Barcelona terem mostrado uma Ferrari ainda longe da Mercedes e da Red Bull, com muitos a suspeitarem da Scuderia, acreditando que a equipa estava a esconder o jogo, agora parece que os sinais eram mesmo verdadeiros, dada a insistência dos italianos em diminuírem as expetativas. Mattia Binotto afirmou claramente que a Ferrari não estará a luta por vitórias na primeira prova do ano:

“Não acho que estaremos em posição de vencer na Austrália”, disse Binotto. “Obviamente, todas equipas têm os seus próprios problemas, alguns com fiabilidade, outros com falta de desempenho, mas num fim de semana de corrida tudo pode acontecer. No entanto, não somos rápidos o suficiente para estar lá em cima. “

“Não acho que isto sirva para diminuir a pressão. Quando não estamos tão rápidos quanto gostaríamos ou deveríamos, aumenta a pressão ”, disse Binotto. “Como Ferrari, só temos um objetivo.

“Não estamos a tentar enganar ninguém, este é o nosso verdadeiro desempenho no momento. Quão bom ou ruim é, somente após as três primeiras corridas teremos uma imagem mais clara. A pressão está aí. A pressão deve ser vista como uma motivação, não um drama. O desempenho geral deve ser aprimorado, do lado da unidade motriz e até da afinação, por isso não acho que exista uma única área em que precisamos nos concentrar, mas sim em todas as áreas”.