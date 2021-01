F1, Mattia Binotto: “Leclerc está a tornar-se um líder de equipa, tal como o Schumacher”

Charles Leclerc vai para o seu quarto ano na Fórmula 1, terceiro na Ferrari, depois de ter começado em 2018 com a Alfa Romeo Sauber. Para o chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, Leclerc está a tornar-se um líder de equipa, comparando-o com Michael Schumacher.

Apesar de Schumacher ter chegado à Ferrari com mais idade e já bicampeão do mundo de Fórmula 1, Binotto vê semelhanças entre o monegasco e o alemão. Ao podcast Beyond The Grid, Binotto explicou: “Acho que ele [Leclerc] tem aquela mentalidade vencedora e os objetivos claros. É isso que o motiva a estar sempre a tentar vencer”.

“Ele[Leclerc] não está aqui simplesmente para participar, mas sim para vencer. Quando ele põe o capacete, é um piloto. O segundo lugar não traz satisfação, tal como era com o Michael”, confirmou Binotto.

“O Charles é muito mais novo do que o Michael [na altura da mudança para a Ferrari]. Ele precisa de se desenvolver como líder de equipa, porque o sucesso da Ferrari no futuro depende do comportamento dele como líder. Quando o Michael chegou, ele já era um líder (Schumacher chegou à Ferrari em 1996, tendo já sido duas vezes campeão do mundo), já o Charles está a desenvolver-se. Ele vai ser um bom líder de equipa”, finalizou Binotto.