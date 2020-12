F1, Mattia Binotto: “Leclerc e Sainz são livres de lutar em pista, mas a prioridade é a equipa”

Carlos Sainz já veste de vermelho e já foi visitar a instalações da Ferrari, equipa pela qual vai pilotar em 2021. Para o chefe de equipa, Mattia Binotto, é claro que não haverá piloto número um.

Ao motorsport.com, Binotto explicou: “Não há nada no contrato do Charles que indique que ele seja o líder da equipa. Os dois são livres de lutar em pista, mas o importante é que não causem danos um ao outro. De resto, terão as mesmas oportunidades no início da temporada”.

Para Binotto, o foco da temporada de 2021 será o campeonato de construtores, campeonato este que em 2020 a Ferrari ficou apenas na sexta posição, depois de ter sido segunda em 2019.

“A nossa prioridade, no presente e no passado, será os pontos de equipa. Por isso, em certas corridas o importante é ajudar a equipa e aceitar as decisões da equipa. E ao colocar o interesse da equipa na frente, acho que ajuda o interesse dos pilotos”, acrescentou Binotto.

“Mais para o final do campeonato veremos se haverá um piloto com uma vantagem clara e se conseguimos ajudá-lo a atingir o objetivo. Mas, a prioridade é a equipa”, finalizou o chefe de equipa da Ferrari.