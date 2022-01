F1, Mattia Binotto: “Kimi Raikkonen é de confiança” | AutoSport

Kimi Raikkonen pendurou o capacete, mas continua a ser visto como um dos maiores nomes da F1. Mattia Binotto elogiou o piloto finlandês e referiu uma caraterística que vem sendo apontada por vários: a sua honestidade.

Binotto trabalhou vários anos com Raikkonen e enalteceu as qualidade do Iceman:

“Conheço Kimi há muito tempo, penso que há mais de catorze anos”, disse o italiano em conversa com Speedweek.com. “Ele sempre foi um piloto fantástico e muito rápido e penso que ainda hoje é rápido. Mas para além disso, ele também é um tipo fantástico. Kimi é sempre de confiança”, explicou ele. De acordo com Binotto, Raikkonen é respeitoso, mesmo que não fale muito. “O seu comportamento mostra que ele é uma grande pessoa”.