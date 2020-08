F1: Mattia Binotto já não é diretor técnico da Ferrari

A equipa da Ferrari tem tido um início de temporada de 2020 difícil. Apesar disso, Charles Leclerc já esteve duas vezes no pódio, mas as prestações de Sebastian Vettel têm sido muito diferentes das do seu companheiro de equipa.

Assim, na Ferrari, tem-se promovido várias mudanças, como Enrico Cardile como o novo chefe do departamento de performance, acompanhado do designer chefe Rory Bryne. Mas, estas mudanças não tinham especificado onde o papel de diretor técnico de Binotto ficaria.

Depois da corrida, o chefe de equipa da Ferrari falou à RTL e disse que “já não sou diretor técnico, sou apenas o chefe agora”, afirmando também que a equipa italiana continua a recrutar: “estamos à procura das pessoas certas”.