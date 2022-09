F1, Mattia Binotto: “Há algo de errado que precisamos de resolver…” | AutoSport

O Diretor da Equipa Ferrari Mattia Binotto diz que a sua equipa tem que fazer um melhor trabalho para maximizar o potencial da F1-75, isto depois de um Grande Prémio em que Charles Leclerc e Carlos Sainz terminaram em terceiro e oitavo lugar, respetivamente.

Leclerc e Sainz começaram a corrida em segundo e terceiro, mas não só tiveram falta de ritmo para desafiar Max Verstappen e o Red Bull, bem como também o duo da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell. E Binotto diz que a equipa deve olhar para o seu desempenho após uma quinta corrida consecutiva sem vitórias: “Se olharmos para o ritmo de qualificação, esperávamos um resultado melhor na corrida”, admitiu Binotto. “Mas a velocidade e o desempenho não foi grande durante toda a corrida, especialmente no meio e também nas dificuldades, o que de alguma forma afetou o nosso resultado”.

“Estivemos um pouco azarados com o Charles na paragem nas boxes sob Safety Car porque ele tinha acabado de ir às boxes. Mas penso que isso não teria sido suficiente, por isso agora são três corridas seguidas [onde a Ferrari perdeu], a Hungria, e Spa, aqui, por isso penso que não estamos a explorar todo o potencial do carro, há algo de errado que precisamos de resolver.

Na Hungria não fomos suficientemente rápidos e talvez precisemos de rever os nossos pacotes que introduzimos, ou talvez na forma como estamos a afinar o nosso carro.

Penso que o potencial do carro pode ser elevado, provou ser maior desde o início da época, mas neste momento já não é o caso”.

Binotto também falou sobre a paragem de 12,7s que atrasou Sainz. Lutando pela terceira posição, o espanhol chegou à sua primeira paragem do dia, mas os mecânicos da Ferrari não estavam totalmente prontos para ele. Binotto disse que esse era um problema que seria abordado internamente, acrescentou que era um problema fácil de resolver: “Penso que se eu olhar para o que aconteceu, simplesmente a ‘chamada’ foi demasiado tardia, por isso não tivemos tempo de reagir… Todas estas coisas precisam de ser corrigidas, mas estas são as mais fáceis de serem corrigidas. Portanto, no final, elas aconteceram; não deveriam acontecer, tenho quase a certeza de que podemos ser mais fortes no futuro.

Portanto, estou menos preocupado com isso do que com o ritmo do carro” disse Binotto cuja equipa que lidera vai agora para a sua corrida em casa, em Monza, para o Grande Prémio de Itália já no próximo fim-de-semana, onde Binotto tem em vista um bom desempenho para o público da casa, embora espere uma dura competição por parte dos rivais das equipas.

“Agora vamos para Monza onde podemos esperar uma calorosa receção do nossos tifosi”, disse Binotto. “Sabemos que podemos sempre contar com o seu apoio, e será ótimo ver finalmente as arquibancadas do Autodromo lotadas, após a limitação do número de espectadores no ano passado por causa do covid: “Faremos o nosso melhor para deixar os nossos apoiantes orgulhosos de nós, mesmo que já saibamos que não será uma corrida fácil, dado o nível de desempenho dos nossos concorrentes”.