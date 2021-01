F1, Mattia Binotto: “Nós ouvimos as comunicações rádio do Carlos Sainz”

O chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, revelou que antes de contratar Carlos Sainz, a equipa italiana ouviu todas as mensagens rádio do espanhol.

Para além dos resultados em pista de Sainz, que terminou 2020 na sexta posição no campeonato de pilotos com a McLaren, a Ferrari estudou todas as comunicações via rádio do espanhol, para perceber como este trabalhava. À f1.com, Binotto afirmou: “Antes de lhe fazermos uma oferta, nós estivemos a ouvir todas as comunicações de rádio para perceber como ele trabalhava. Percebemos que a abordagem dele é muito precisa”.

“Ele trabalha muito e é metódico. Isso são características importantes para nós. Em termos de corrida, ele é consistente, rápido, defende e ataca, trazendo sempre o carro no final, ou seja, é um bom piloto também para se ter no Campeonato de Construtores”, afirmou Binotto.