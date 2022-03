F1, Mattia Binotto: Estamos muito melhor preparados | AutoSport

Já não é a primeira vez que a Ferrari começa bem a época desde que a era híbrida começou (2014). Já tivemos várias temporadas em que no começo pensamos que a Ferrari poderia ser uma candidata ao título, mas ao longo do ano a equipa italiana mostrava não ser capaz de o fazer. Mas Mattia Binotto acredita que este ano a Scuderia está muito melhor preparada:

“Penso que manter o nível de desenvolvimento ao longo da época é sempre um desafio, não só para nós mas para todas as equipas”, disse ele. “É verdade que os nossos concorrentes são muito fortes enquanto que, do nosso lado, as duas últimas oportunidades que tivemos, em 2017 e 2018, perdemos um pouco de terreno no desenvolvimento. Desde então, melhoramos as nossas ferramentas, que são túnel de vento, metodologias, processos e simulador. Penso que hoje estamos muito melhor preparados, em comparação com o passado, para fazer o trabalho adequado também no desenvolvimento. Também temos o limite orçamental que influenciará o ritmo de desenvolvimento, e penso que esse é um ponto chave. A minha preocupação é que temos de nos certificar de que usamos a política certa sobre isso”.

Binotto também referiu que sente que Charles Leclerc está preparado para esta luta:

“Penso que ele está preparado”, Binotto. “Mas é algo que eu já esperava. Ao renovar com ele até 2024 sabíamos do que ele é capaz, e penso que está a demonstrar que é capaz de lutar pelo Campeonato, sem dúvida. Ele tem o talento, tem a capacidade, é um piloto muito bom e estamos muito felizes com o que ele está a fazer nestas corridas”.