F1, Mattia Binotto: “Estamos a ir na direção certa”

O chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, diz que as atualizações feitas até agora indicam que a equipa italiana está a fazer progressos. Em 2020, a Ferrari está a ter uma das piores temporadas do século XXI. Com o controverso acordo com a FIA devido ao motor de 2019, a equipa parece ter perdido algo no SF1000, estando atrás de equipas como a Racing Point, McLaren e Renault, na luta pelo ‘segundo pelotão’.

No entanto, após introduzir a segunda fase de atualizações, que começaram antes do Grande Prémio da Rússia, Charles Leclerc conseguiu qualificar-se em quarto antes de terminar em sétimo no Grande Prémio do Eifel.

«Não esperávamos que esta pequena atualização fizesse muita diferença. Mas, foi positiva e isso significa que estamos a ir na direção certa. Ainda vamos melhorar mais coisas esta temporada, o que também é importante. A equipa está a desenvolver o carro e o mais importante é assegurar que a direção a tomar é a correta», afirmou Binotto.

Atualmente, a Ferrari é sexta classificada no Campeonato do Mundo de Construtores com 80 pontos e para o Grande Prémio de Portugal estão previstas mais atualizações no SF1000.