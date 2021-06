F1, Mattia Binotto: “estabilidade na equipa é crucial” | AutoSport

Mattia Binotto em entrevista ao site RaceFans, gravada antes do Grande Prémio do Mónaco, abordou vários temas dos seus 3 anos à frente da equipa.

Binotto diz na entrevista que o regresso da Ferrari ao topo da competição tem de levar tempo e ser sólida, avisando que não existe remédio santo para alguns erros de estratégia que ocorreram no passado não muito longínquo.

“É uma questão de tempo e paixão. Não soluções rápidas, por isso é uma questão de abordar os erros como uma abordagem de aprendizagem de lições, assegurando que cada vez que um erro é cometido não se trata de culpar alguém. É uma questão de compreender quais foram as razões, porque é que chegámos a essa escolha e a esse erro, e de assegurar que tomamos medidas para os evitar no futuro. A estabilidade na equipa é crucial, temos as mesmas pessoas na estratégia desde há muitos anos, a equipa das boxes é estável. Assim, manter a estabilidade e construir uma equipa que possa melhorar vez após vez, erros após erros é onde estamos a colocar o nosso esforço. Se olharmos para a época que tivemos até agora: fins-de-semana de corrida sólidos; houve situações difíceis como em Imola, o tempo, a chuva, mas penso que fizemos sempre a escolha estratégica certa e, do lado da engenharia, o lado da tripulação das boxes tem sido bastante consistente. Isso é importante”.

Em relação à escolha de Carlos Sainz para substituir Sebastian Vettel, Binotto diz que essa decisão nada teve a ver com alguns momentos entre Vettel e Charles Leclerc em 2019.

“Não, não, não – o que aconteceu em 2019 não foi a razão. Quando tivemos o confinamento no início do ano passado, era a altura de decidirmos. Era ainda mais importante decidir muito em breve simplesmente por respeito a nós próprios, e ao Sebastian para lhe dar a oportunidade de encontrar outro lugar. O facto de hoje ele estar a pilotar para Aston Martin, estou muito contente com isso”.