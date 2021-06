F1, Mattia Binotto: “Esperávamos mais” | AutoSport

Mattia Binotto admitiu que esperava mais do fim de semana da Ferrari em Baku, olhando à performance que a Scuderia teve.

O responsável da estrutura italiana afirmou que a equipa não foi perfeita em várias áreas e que há coisas a melhorar:

“Não foi a melhor corrida da nossa parte”, disse Binotto no domingo à noite. “Penso que esperávamos algo melhor após a qualificação. Foi uma corrida difícil, não temos sido perfeitos em muitas áreas. O resultado é o que é, como de costume é uma lição aprendida. Há coisas que podemos melhorar, tenho a certeza disso. Penso que ainda há dois carros à nossa frente que são mais fortes, sem dúvida”, acrescentou Binotto, referindo-se à Mercedes e à Red Bull. “Foi ótimo ter pole positions tanto aqui como no Mónaco, mas penso que isso não reflete o nosso verdadeiro desempenho em geral.”

“Mas estamos a progredir. Estamos a progredir porque estamos a aprender o carro, estamos a explorá-lo melhor do que no início da época e sabemos que haverá alguns desenvolvimentos no futuro”.