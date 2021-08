F1: Mattia Binotto espera mais de Carlos Sainz | AutoSport

Foi uma das contratações que chamou à atenção em 2020. Carlos Sainz foi contratado pela Ferrari para fazer dupla com Charles Leclerc. Dois pilotos jovens, mas que têm dado provas consistentes da sua qualidade. No entanto, Sainz tem tido alguns problemas durante a primeira metade da época, possivelmente fruto da adaptação a um novo carro e equipa. Mattia Binotto diz manter a confiança no piloto espanhol, mas espera que consiga, no que resta da época, ter um fim de semana sem erros nem problemas.

“O que espero dele na segunda parte [é] que seja capaz de ter um fim de semana inteiro sem erros, o que ainda não aconteceu – há sempre um erro aqui ou ali: Qualificação, partida ou na corrida. Por isso espero que ele continue habituar-se à equipa, ao carro e em breve, esperamos, tenha um fim de semana sem problemas. Penso que isso é importante para ele”.

A qualidade de Sainz, afirmou Binotto, citado pelo Racefans.net, já era conhecida da Ferrari, que antes de o contratar, fizeram o seu trabalho de casa e analisaram o piloto em profundidade.

“Quando decidimos e o contactamo-lo para lhe fazer a proposta, fizemos muitas análises e soubemos que ele era um piloto forte. Sabíamos que ele era um piloto forte, sabíamos que era muito consistente na corrida e que também era rápido. Penso que ele provou ser rápido desde que chegou à F1. Não devemos esquecer que a sua primeira temporada na F1 com a Toro Rosso, o seu companheiro de equipa foi o Max, e que logo no primeiro ano esteve bem. E se olharmos também para o último ano com o Lando, novamente, ele esteve muito bem e sabemos como Lando é forte e penso que também o está a mostrar nesta época. Portanto, não nos surpreende o quão forte ele é ou quão rápido é”.