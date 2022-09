F1: Mattia Binotto elogiou Robert Shwartzman | AutoSport

Numa altura em que o mercado de pilotos está mais animado do que nunca, Mattia Binotto falou de Robert Shwartzman, piloto da academia Ferrari que no ano passado ficou em segundo lugar na F2, assumindo este ano o papel de piloto de reserva da equipa italiana.

Robert Shwartzman sempre foi encarado como um dos pilotos mais promissores da sua geração, tendo conquistado o título na F3. No ano passado, ficou com o segundo lugar, depois de uma primeira época positiva, com um quarto lugar final. Binotto afirmou que o jovem russo tem talento mais que suficiente para a F1:

“Robert é um piloto fantástico”, disse Binotto em Monza. “Penso que ele é muito rápido, especialmente num F1. Há pilotos que talvez sejam ótimos na F3, F2 e depois não são suficientemente bons na F1. Penso que Robert é o oposto. Ele foi muito bom na F3, F2, mas ele é muito, muito forte com um F1. E por isso é uma pena para ele não ter lugar neste momento”.

“Esta temporada ele tem trabalhado muito no simulador”, disse o patrão Scuderia. “Ele tem trabalhado muito, ajudando a nossa equipa no desenvolvimento do carro. Penso que como piloto ele melhorou, desenvolveu as suas próprias capacidades e hoje está muito mais maduro. E por isso penso que ele é um piloto que mereceria um lugar. Sabemos que é muito difícil agora, mas esperemos que no futuro isso possa acontecer”.