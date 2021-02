F1: Mattia Binotto diz que “a Ferrari recuperou muita velocidade nas retas”

Foi um dos problemas da Ferrari em 2020, o facto do seu motor ter perdido muito ‘gás’ entre 2019 e 2020. Os motivos já foram incessantemente escalpelizados, não vale a pena recordá-los, importante agora é perceber se a Ferrari pode estar bem mais competitiva em 2021 e os tifosi receberam boas notícias do chefe de equipa, Mattia Binotto, que disse terem as simulações da Scuderia sugerido que “recuperaram muita velocidade nas retas”…

Numa viragem agonizante dos acontecimentos para a Ferrari, a equipa passou de ter a unidade de potência líder da classe em 2019 para a pior das quatro na época seguinte, uma vez que Charles Leclerc e Sebastian Vettel foram forçados a lutar com um motor sem potência para tanto arrasto.

Para evitar uma repetição do sucedido, a Ferrari investiu num motor totalmente novo para 2021, e se os resultados dos testes no ‘dyno’ se traduzir em pista, ‘habemus Ferrari’: “No ano passado, a questão principal foi a velocidade nas retas, não na potência, mas na potência e no arrasto. Trabalhámos muito em ambos, a unidade de potência e a aerodinâmica do carro, para reduzir o arrasto. Segundo as nossas simulações, com base no que estamos a ver em termos de potência de saída dos ‘dinos’, a partir dos dados do túnel de vento também, penso que recuperámos bastante velocidade nas retas.

Por isso, espero que a velocidade não seja um problema como foi. Esperamos ser competitivos, mas só o saberemos quando estivermos no Bahrein, pois é sempre relativo ao que os outros estão a fazer.

Mas acreditamos que o nosso carro é certamente mais eficiente em comparação com o que tivemos no ano passado e quando digo eficiente, mais uma vez, é tanto do ponto de vista aerodinâmico como do ponto de vista da unidade de potência” disse Binotto.

O SF21 da Ferrari será apresentado na quarta-feira, 10 de Março, com testes de pré-época a começarem dois dias mais tarde.