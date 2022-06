F1, Mattia Binotto: “Diretores de Corrida não têm sido coerentes nas decisões” | AutoSport

Mais uma vez a ação dos diretores de corrida foi alvo de comentários e desta vez foi Mattia Binotto a apontar o dedo a Niels Wittich e Eduardo Freitas. O chefe da Ferrari pediu mais consistências nas decisões, admitindo que é um cargo difícil e que é preciso dar tempo:

“Certamente não é um trabalho fácil. É preciso sentar-se e decidir e não é um trabalho fácil”, disse ele na conferência de imprensa em Baku na semana passada. “Eles precisam de mais alguma experiência, não é algo que se aprenda logo na primeira corrida. Sem dúvida que até agora, na época, por vezes não foram coerentes nas decisões, penso que não podemos negar isso. Como não podemos negar que não é um trabalho fácil, isso vai levar algum tempo. Se eu olhar para o início da temporada, certamente como Ferrari não podemos estar contentes com isso”, continuou ele. “Penso que muitas vezes temos sido prejudicados por decisões. Mas é assim que as coisas são. Compreendemos a dificuldade. Penso que, para as fazer melhorar, precisamos de os ajudar também”, acrescentou ele. “Só precisamos de apressar isso o mais possível. Tem de ser uma colaboração”, disse ele. “A colaboração entre as equipas e os diretores de prova, para que eles compreendam e melhorem o mais rapidamente possível”.