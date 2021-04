F1, Mattia Binotto: “Diferenças são ainda muito grandes”

Apesar da estreia positiva da Ferrari no primeiro GP do ano, Mattia Binotto considera que há ainda muito trabalho a fazer por parte da Scuderia.

Depois de uma época francamente má, a Ferrari olha para 2021 como o primeiro passo para a recuperação, mas o responsável da equipa considera que há ainda muito trabalho a fazer:

“Penso que se olharmos para a corrida no Bahrein e para o feedback dos pilotos…”, disse Binotto à Motorsport. “Eles estão a começar a conhecer o carro, estão a começar a compreender quais são os limites do carro e no final poderemos ser capazes de ajustar ou melhorar alguma coisa. As próximas três a quatro corridas mostrarão qual o desempenho e as capacidades reais do nosso carro em comparação com os outros. A diferença para a concorrência ainda é muito grande. Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas também vai depender do circuito”.