F1: Mattia Binotto de saída da Ferrari? | AutoSport

É um rumor repetido já várias vezes ao longo dos últimos anos, mas que parece ganhar agora novamente força. A imprensa italiana avança que Mattia Binotto pode estar de saída da Ferrari.

A época da Ferrari só pode ser vista como negativa. Se de um ponto de vista geral, a reaproximação da equipa ao topo, depois de quase três anos afastada das lutas pelos primeiros lugares, tem de ser considerada positiva, o potencial desperdiçado este ano pela Scuderia tem de ser assumido. A Ferrari tinha condições para levar a luta até ao fim e a Red Bull venceu o título a três provas do final.

É talvez por isso, e pelos constantes erros da equipa, que os rumores da saída de Mattia Binotto do comando da equipa ganham força. Mais ainda, diz-se que o novo diretor da equipa virá de uma equipa do paddock da F1. A confirmar-se seria sempre uma notícia surpreendente e o candidato que mais sentido faz nestas circunstâncias será Fred Vasseur, que pode estar a ver o seu reinado a terminar na Sauber, com a entrada da Audi e que é um diretor com provas dadas. Será esta a melhor decisão para a Ferrari? A confirmar-se o cenário, só o tempo o dirá, mas é mais uma mudança, numa fase em que a equipa precisa de estabilidade.