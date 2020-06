F1: Mattia Binotto confirma teste para Charles Leclerc em Fiorano

A Mercedes já confirmou que vai testar antes do começo da temporada no Grande Prémio da Áustria a 5 de julho. Com o Mercedes W09 (carro de 2018), Lewis Hamilton e Valtteri Bottas estarão em Silverstone.

A f1.com já tinha avançado que a Ferrari também iria fazer o mesmo. Agora, o chefe de equipa, Mattia Binotto, disse ao La Stampa que Charles Leclerc vai estar na pista de Fiorano a testar, mas ainda não se sabe qual o carro que o monegasco vai utilizar.