F1: Mattia Binotto com saída iminente da Ferrari? | AutoSport

Segundo a Gazzetta dello Sport, Mattia Binotto pode estar de saída da Ferrari. O italiano terá apresentado a sua demissão, não sendo para já certo se foi assim, e se esta, caso tenha mesmo pedido a demissão, será aceite. O Corriere della Sera escreve que Binotto está prestes a pedir a demissão.

Entretanto, a Ferrari também já negou a história. Seja como for, há algum tempo que se fala no nome do atual chefe da Alfa Romeo, Fred Vasseur para o substituir, e John Elkann já lhe terá feito o convite.

Se isto suceder, é mais uma troca de Chefe de Equipa.

Só mesmo Jean Todt teve um reinado longo. O francês esteve na Ferrari entre 1994 e 2008, obtendo cinco títulos e um incrível número de vitórias, desde aí a Ferrari nunca mais foi a mesma.

Nestes 15 anos após 2008 a Ferrari teve como líderes Stefano Domenicali, Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene e agora Mattia Binotto.