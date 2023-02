F1: Mattia Binotto com proposta da Audi? | AutoSport

Mattia Binotto saiu da Ferrari e estará agora um ano afastado do desporto, após ter recebido uma compensação extra por parte da Ferrari para estender o habitual período de seis meses, para não dar qualquer tipo de vantagem aos adversários. Binotto será um alvo apetecível quando estiver de volta ao mercado e não será surpreendente que as grandes estruturas queiram os préstimos do ex- chefe da Ferrari. Mas a Audi poderá estar na linha da frente.

A equipa alemã não está para brincadeiras e tem edificado um projeto com nomes fortes e pretende chegar ao sucesso em pouco tempo. Andreas Seidl está a supervisionar a integração da Audi na Sauber, sendo agora CEO, esperando-se um regresso ao cargo de diretor da equipa 2026. Mas o jornalista Leo Turrini afirmou recentemente que Mattia Binotto terá recebido já uma proposta.

Turrini disse ao Pit Talk podcast: “Tenho a certeza que Binotto poderá permanecer na Fórmula 1 após o período de afastamento. Tenho a certeza absoluta de que ele teve uma proposta da Audi para liderar a equipa que estará na grelha num futuro próximo”, acrescentou ele.

Apesar do dito jornalista afirmar ter a certeza, seria preciso entender o papel de Binotto na estrutura, uma vez que Seidl está já a trabalhar e terá certamente um papel de liderança. Uma coisa parece certa, apesar de dispensado da Ferrari, a cotação de Binotto está em alta e não faltarão interessados.