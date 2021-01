F1, Mattia Binotto: ” Charles Leclerc é um líder”

Mattia Binotto tem confiança que Charles Leclerc é o líder que a Ferrari precisa para chegar ao sucesso.

Binotto falou da evolução do jovem piloto que desde a sua entrada na Scuderia se assumiu como a estrela principal:

“Penso que Charles não precisa de provar quão rápido é; todos sabem como ele é bom quer na qualificação, quer na corrida, em condições difíceis. Charles é muito solidário”, disse Binotto. “Ele compreende quando é tempo de apoiar a equipa, quando é tempo de exigir mais, quando é tempo de… realmente melhorar. Ele está consciente de que os resultados do futuro dependem, de alguma forma, também da sua contribuição. Penso que nisso, ele é realmente um líder; não apenas como piloto, ele desenvolveu-se bastante na última temporada. Além disso, ele também aprendeu muito em termos de pilotagem, gestão dos pneus, ritmo de corrida, e penso que em termos, certamente da sua capacidade de pilotagem, ele melhorou novamente, durante a temporada. Portanto, tenho a certeza de que Charles será um piloto forte no futuro. Ele já é muito forte, mas será ainda mais forte – e certamente também no próximo ano”.