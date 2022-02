F1, Mattia Binotto: “Carros vão ser difíceis de pilotar” | AutoSport

Muito se tem falado dos novos carros, da sua nova filosofia aerodinâmica e da forma diferente como vão gerar aderência. Isto é um desafio para os engenheiros, mas também será para os pilotos. As novas máquinas vão exigir um estilo de condução diferente e Mattia Binotto, diretor da equipa Ferrari voltou a afirmar que os novos carros serão mais difíceis de pilotar:

“Os pilotos terão de se adaptar. Os carros serão mais difíceis de pilotar “, é citado na Speedweek, na sequência das suas declarações na Sky Italia.

Já se tem comparado o estilo de condução dos novos monolugares ao que é usado na F2, mas o que parece certo é que teremos carros menos ágeis em curva, talvez com uma tendência subviradora devido ao peso total do carro e ao peso extra das novas rodas. Conseguir o equilíbrio certo poderá ser difícil e claro, com uma aerodinâmica diferente os pilotos terão de abordar as curvas de uma forma diferente também. Quem leva a melhor? Quem se adapta melhor a este estilo? A resposta a esta pergunta poderá valer um título.