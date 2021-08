F1: Mattia Binotto aposta em Lewis Hamilton para a conquista do título | AutoSport

Mattia Binotto escolheu o seu favorito na luta pelo título. Para o responsável da Ferrari Lewis Hamilton deverá ser o vencedor, apesar de desejar outro desfecho.

A Ferrari está arredada das contas do título, lutando com a McLaren pelo terceiro lugar. Ambas as estruturas pretendem regressar às lutas pelo campeonato o quanto antes, sabendo que para isso acontecer, há ainda um caminho a percorrer. Binotto admitiu que vê Hamilton como o favorito na luta com Verstappen:“

É um desafio interessante entre dois grandes pilotos, e espero que eles lutem até ao fim. Se eu tivesse de apostar, apostaria no Lewis, porque penso que a Mercedes irá ganhar no final. No entanto, também aplaudo Max. Seria bom para o desporto se o status quo fosse quebrado”, conclui o chefe da equipa Ferrari.