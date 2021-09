F1: Martin Whitmarsh anunciado como CEO da Aston Martin Performance Technologies | AutoSport

Martin Whitmarsh foi recrutado para o novo papel de Director Executivo do Grupo da Aston Martin Performance Technologies.

A Aston Martin Performance Technologies englobará as atividades ligadas à Fórmula 1 da marca e também desenvolverá, aplicará e levará para o mercado as capacidades técnicas e a propriedade intelectual do Grupo, com o objetivo de fornecer a melhor inovação, engenharia e serviços de fabrico numa variedade de sectores-chave da indústria.

Whitmarsh é mais conhecido pelo longo período na McLaren, onde trabalhou durante 25 anos (1989-2014) em vários cargos seniores, incluindo o de Chefe Executivo do Grupo e o de Director da Equipa de Fórmula 1 durante seis anos (2008-2014). Sob a sua liderança, McLaren diversificou as suas actividades comerciais para além da sua actividade principal de Fórmula Um, lançando a McLaren Automotive e a McLaren Applied Technologies.

Lawrence Stroll, Presidente Executivo, Aston Martin Lagonda e Aston Martin afirmou: “Tenho muito prazer em anunciar que Martin [Whitmarsh] irá juntar-se a nós como Chefe Executivo do Grupo da nova Aston Martin Performance Technologies, a partir de 1 de Outubro de 2021. Martin irá ajudar-me e apoiar-me na definição da nova direcção estratégica da Aston Martin Performance Technologies e das suas subsidiárias, incluindo o objetivo crucial de liderar a transformação da equipa da de F1 numa organização vencedora do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 nos próximos quatro a cinco anos, e de a transformar num negócio de mil milhões de libras esterlinas ao longo de um período de tempo semelhante. Martin tem desfrutado de uma carreira longa, bem sucedida e de grande visibilidade, abrangendo os sectores automóvel, automóvel, aeroespacial, marítimo e de energias renováveis. Além disso, ele é um vencedor comprovado na Fórmula 1. Ele é, portanto, a pessoa ideal para o trabalho e com a nossa equipa de gestão superior para liderar e inspirar a nossa força de trabalho para o sucesso futuro, tanto dentro como fora da pista”.

Martin Whitmarsh, Director Executivo do Grupo, Aston Martin Performance Technologies, afirmou: “Estou encantado por ter sido nomeado por Lawrence [Stroll] para o cargo de Director Executivo do Grupo da nova Aston Martin Performance Technologies, a partir de 1 de Outubro de 2021. Conheço e admiro Lawrence há muitos anos, e sempre fiquei extremamente impressionado com a sua formidável perspicácia empresarial e a sua ambição aparentemente inesgotável. Lawrence pretende que Aston Martin ganhe o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, pura e simplesmente, e eu não me teria juntado a ele nesse esforço, a menos que estivesse totalmente convencido de que era um objetivo inteiramente alcançável. Sei o que é preciso para vencer na Fórmula 1 e inspirado pela liderança de Lawrence e apoiado pela habilidade, paixão e determinação da força de trabalho, pretendo fazer tudo o que puder para garantir que a nossa equipa se torne a operação vencedora que Lawrence está determinado a ser. Por último, estou muito entusiasmado com a formação da nova Aston Martin Performance Technologies, sob a qual se irá sentar a equipa da Aston Martin Cognizant Formula One™, e estou entusiasmado com a perspectiva de desenvolver e aplicar as nossas capacidades técnicas e propriedade intelectual como um novo negócio bem sucedido e lucrativo”.

A Aston Martin pretende assim ter um grupo dedicado para a F1, mas que se transforme também em fornecedor de serviços tecnológicos de alto nível, à imagem da McLaren Applied Technologies e da Williams Advanced Engineering, usado todo o conhecimento e infraestrutura para rentabilizar ao máximo o investimento. Whitmarsh sabe o que é preciso para fazer esse trabalho e a experiência na McLaren torna-o num trunfo para Stroll.