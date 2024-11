F1, Martin Brundle sobre Norris: “Por vezes, perguntamo-nos se lhe falta o instinto assassino”

Martin Brundle duvida que Lando Norris tenha o “instinto assassino” necessário para desafiar Max Verstappen pelo título de pilotos de F1, após o dececionante sexto lugar de Norris depois de largar da pole no Grande Prémio de São Paulo.

Brundle destacou que Norris cometeu erros que custaram caro ao longo da temporada, perdendo oportunidades de diminuir a diferença para Verstappen. Ele reconheceu que Norris está a aprender as exigências únicas de uma luta pelo título, mas sugeriu que ele precisa de melhorar em todas as áreas para ser competitivo a este nível. Brundle salientou que o domínio de Verstappen no início da temporada, vencendo sete das primeiras 10 corridas, deixou Norris com um desafio quase intransponível, exigindo desempenhos quase perfeitos e sorte para se manter na disputa.

Por fim, Brundle observou que, com uma diferença de pontos tão grande, Norris agora precisa de “mais do que um milagre” para ter uma chance de conquistar o título nesta temporada.

“Trata-se de melhorar tudo ao nível em que ele está”, disse Brundle à Sky Sports News. “Ele teve algumas vitórias fantásticas, nomeadamente em Zandvoort e Singapura. Mas falta-lhe a experiência de disputar um campeonato do mundo e penso que se trata de um conjunto de desafios e regras totalmente novo – e é com isso que ele vai aprender este ano. Por vezes, perguntamo-nos se lhe falta o instinto assassino contra Max, que sabemos que pode ser brutal em combate. Mas penso que o Lando vai aprender muito com esta época, e o Max, ao vencer sete das primeiras 10 corridas, deixou-o praticamente fora de alcance.”