F1, Martin Brundle: “Será que algum dia teremos novamente uma corrida memorável à chuva?”

Após o Grande Prémio da Bélgica, disputado em pista molhada, Martin Brundle questionou por que razão a direção da F1 manteve os carros atrás do Safety Car durante tanto tempo antes de reiniciar a corrida. Ele, juntamente com pilotos como Max Verstappen e Lewis Hamilton, considerou que o atraso foi excessivo e que a corrida deveria ter sido retomada mais cedo, especialmente porque a pista estava a começar a secar. Outros, incluindo Charles Leclerc e George Russell, discordaram e consideraram que as condições eram demasiado perigosas para correr.

Brundle argumentou na sua coluna da Sky Sports F1 que, se os pneus para pista molhada não são usados mesmo com chuva forte, a sua utilidade é questionável. Ele levantou preocupações sobre se a FIA emitiu mandatos internos que levaram a essa abordagem cautelosa ou se a direção de corrida está simplesmente a ser excessivamente conservadora. Ele enfatizou que as corridas sempre envolvem riscos e alertou que a definição de condições “razoáveis” tornou-se excessivamente avessa ao risco, possivelmente à custa das clássicas corridas em pista molhada.

“Tal como muitos pilotos e comentadores, e especialmente os fãs, Max ficou muito descontente com o facto de, mais uma vez, a direção de corrida ter atrasado o processo até ao ponto em que a pista estava significativamente seca”.

“Aqueles que tinham escolhido um nível de asa a contar com a previsão de chuva garantida no domingo e sentiram-se injustamente prejudicados. E praticamente todos os que assistem à F1 no planeta questionaram, com razão, por que ainda nos damos ao trabalho de ter pneus para pista molhada, já que a extrema cautela com a visibilidade significa que eles quase nunca serão usados.

“Além disso, será que algum dia teremos novamente uma corrida clássica de F1 na chuva? Precisamos chegar ao fundo da questão e entender se há alguma determinação interna recente da FIA sobre esse assunto ou se a direção de prova está simplesmente sendo cautelosa demais por conta própria. Há riscos inerentes a ser piloto de corridas, e não podemos simplesmente eliminá-los correndo apenas em pista seca. Cabe ao piloto controlar os carros e os riscos em todas as condições razoáveis, mas o ponto de referência do que é razoável mudou para extremamente avesso ao risco.”