F1, Martin Brundle: ” Regresso de Fernando Alonso é bom para o desporto”

2021 marca o regresso de Fernando Alonso à F1. O bicampeão espanhol está de volta à competição que considerou sempre a sua grande paixão e Martin Brundle considera que é um bom regresso para o desporto.

O regresso de Alonso era apenas uma questão de tempo e a vontade do piloto em voltar ao Grande Circo era evidente. Para Brundle, é bom para o espetáculo, mas o comentador preferia outra opção:

“Numa perspetiva de entretenimento TV, estou entusiasmado com isso”, disse Brundle durante uma entrevista à revista Motorsport Magazine. “Sinto que ele teve as suas hipóteses e está a ocupar um lugar em que gostaria de ver um jovem . Penso que ele desperdiçou o seu talento – é uma palavra forte e detestaria ler isso como uma manchete- porque acredito que ele é muito melhor do que apenas um bicampeão do mundo. Mas ele acabou em demasiadas escaramuças dentro da sua própria equipa e estragou essa possibilidade de certa forma.”

“Então, será que ele aprendeu com isso e será que a Renault lhe dará um carro campeão? Não sabemos, pois não? É por isso que gostamos deste desporto. Mas no geral, penso que para o desporto é bom e estou pessoalmente fascinado, por isso estou satisfeito por vê-lo de volta. Que talento! Vamos ver a velocidade e o empenho que ele tem. Acho que nunca poderemos duvidar disso com o Fernando”.