F1, Martin Brundle: “Piastri claramente não tem interesse nas hipóteses de Norris no campeonato”

“Piastri claramente não tem interesse nas hipóteses de Norris no campeonato contra Max Verstappen, o que já havíamos testemunhado na Hungria, quando ele assumiu a liderança na primeira curva”, escreveu Brundle na sua coluna pós-corrida para a Sky Sports. “O piloto em mim admira essa atitude. É por isso que Piastri ganhou campeonatos e acabou num carro de F1 vencedor de corridas. A última coisa que o vai entusiasmar é Norris ser campeão do mundo no mesmo carro. Isso não significa que ele não vá ajudar em algum momento, mas a mentalidade de piloto e o instinto assassino são muito importantes. Lembro-me de dizer nos comentários na Hungria que, se os papéis se tivessem invertido, será que Piastri teria devolvido a liderança a Norris, e não sei mesmo a resposta”, disse. “Sei que muitos campeões mundiais implacáveis e egoístas contra os quais corri não o teriam feito.”

A manobra ousada de Piastri complicou a corrida de Lando Norris, permitindo a ultrapassagem de Charles Leclerc, o que influenciou significativamente a prova do britânico. Brundle realçou a determinação implacável de Piastri, salientando que o seu foco no sucesso pessoal, em vez de ajudar a candidatura de Norris ao campeonato, reflecte uma verdadeira “mentalidade de piloto”.

