F1, Martin Brundle: “Pérez tem experiência e velocidade para fazer frente ao Verstappen”

O antigo piloto da Fórmula 1 e agora comentador Martin Brundle já reagiu à notícia de que Sergio Pérez vai pilotar pela Red Bull Racing em 2021, relegando Alex Albon para piloto de testes e de reserva da equipa austríaca.

Numa publicação na rede social Twitter, Brundle afirmou: “Vai ser muito interessante. Muito contente com a manutenção do Sergio Pérez na grelha e acho que ele tem experiência e velocidade suficiente para colocar pressão no Max Verstappen. Também contente pelo Alex Albon que continua ‘em jogo’ para o futuro. Ele mostrou mais este ano e mostrou mais do que o Gasly no ano passado”.

Going to be interesting, very pleased @SChecoPerez remains on the grid, he should be experienced/fast enough to handle the pressure of Mighty Max. Happy too @alex_albon is still very much in the game for the future, he’s better than he’s looked this year, as was Gasly last year. https://t.co/0WCCAA0LnZ