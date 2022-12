F1, Martin Brundle: “perder Seidl é uma má notícia para a McLaren” | AutoSport

A McLaren ficou sem o seu chefe de equipas das últimas duas épocas, Andreas Seidl, substituindo-o por Andrea Stella, que ocupava já uma posição de destaque na organização da estrutura de Woking. O CEO da McLaren salientou que ao optar por Stella revelam a qualidade que há na sua estrutura, mas o ex-piloto e comentador da Sky Sports, Martin Brundle considera que a McLaren perdeu numa altura em que apostava em regressar ao topo da classificação, depois de terem sofrido bastante em épocas anteriores.

“Não há dúvida, perder Seidl é uma má notícia para a McLaren que quer recuperar”, disse Brundle à Sky. “Teve uma relação de longo prazo com o grupo Volkswagen, com a Porsche e eu compreendo o que fez e compreendo que a McLaren queria acelerar este processo, mas não era isto que eles precisavam”.

Na opinião do antigo piloto, os dois pilotos da equipa para 2023 vão sentir a falta de Seidl ao leme da equipa. “Lando vai estar a pensa, ‘porque é que Andreas deixou o navio? O que viu Andreas na Audi que preferiu em vez da McLaren? Oscar também ficará desapontado porque teria feito todas as discussões, todos os cenários, com Andreas, para que Oscar se juntasse e Lando ficasse. Lando está muito próximo de Zak e está a fazer um excelente trabalho, há uma boa estrutura na McLaren. Não entrei em pânico por eles, mas não se pode analisar isto como uma boa notícia”, concluiu Brundle.