F1, Martin Brundle: “Os Verstappen tiveram um papel fundamental na saída de Horner “

A disputa entre Horner e Jos Verstappen remonta ao início de 2024, quando Jos pediu publicamente que Horner se demitisse após alegações de má conduta. As tensões aumentaram depois que Horner supostamente tentou impedir Jos de participar de um desfile no GP da Áustria, levando Max a descrever a situação como “desagradável” para todos os envolvidos. A demissão de Horner é amplamente vista como uma medida da Red Bull para apaziguar o grupo Verstappen e manter Max em meio a especulações sobre uma possível mudança para a Mercedes. No entanto, os rumores da saída de Verstappen para a Mercedes aumentaram de tom e a Red Bull arrisca-se a ficar sem líder e sem a sua estrela.

“Não sei, mas o que é absolutamente claro é que o grupo Verstappen tem lançado granadas de mão há já alguns meses, e algumas delas explodiram, e tem sido bastante implacável nesse aspeto. E acho que, por vezes, o pai de Max, Jos, deixou absolutamente claro que achava que Christian não deveria estar a liderar a empresa e a equipa. Portanto, diria que sim, eles tiveram um papel fundamental na saída de Christian. Mas, como digo, a menos que estejas atrás de portas fechadas, não se sabe ao certo. No entanto, há certas coisas que sei e certas coisas que vi e ouvi que me levam a pensar que eles estiveram bastante envolvidos nesta decisão.”

