F1, Martin Brundle: “Não se deve culpar os árbitros. Normas de Conduta devem ser ajustadas”

O comentador da Sky F1, Martin Brundle, questionou porque é que Max Verstappen não foi penalizado por ter tirado Lando Norris da pista durante a sua batalha no Grande Prémio dos Estados Unidos, enquanto Norris recebeu uma penalização de cinco segundos.

Brundle destacou a inconsistência, comparando-a com a penalidade de George Russell por forçar Valtteri Bottas a sair da pista durante a mesma corrida. Criticou as atuais Diretrizes de Condução da F1, argumentando que desencorajam as ultrapassagens, especialmente no exterior das curvas, e apelou a uma revisão das regras para permitir mais flexibilidade e uma tomada de decisões mais clara por parte dos comissários. Brundle sublinhou que as complexidades dos traçados das pistas e dos regulamentos devem ser abordadas para melhorar a equidade das corridas.

“Não sei o que aconteceu à abordagem ‘deixar os pilotos lutar’ de há uns tempos, que funcionou razoavelmente bem. No que me diz respeito, se passarmos um carro por dentro de uma curva, mantendo o controlo, sem trancar as rodas, e mantendo-nos dentro dos limites da pista, então ganhámos a curva e podemos seguir a linha de corrida normal até à saída, e cabe ao piloto que foi ultrapassado ceder, não carregar no acelerador e inevitavelmente ir mais largo.

“George Russell sofreu uma penalização sem sentido por este motivo em Austin, porque as diretrizes tinham de ser aplicadas. Tal como outros. Se Russell foi penalizado por ultrapassar Valtteri Bottas, Verstappen não deveria ter sido penalizado por ultrapassar Norris na mesma curva? E aqui está outra questão: dado que Norris passou Verstappen por fora antes da Curva 12, quando Verstappen voltou por dentro, quem estava realmente a fazer a ultrapassagem no ápice da curva, Verstappen ou Norris?”

“No que me diz respeito, as Normas de Comportamento dos pilotos de seis páginas (portanto não são regulamentos), que foram assinadas pela FIA, pela associação de pilotos (GPDA) e pelas equipas, são um plano para dissuadir as ultrapassagens, especialmente por fora. Existem pontos de referência fundamentais que são difíceis de definir, tanto para os pilotos como para os comissários, como, por exemplo, onde se situa exatamente o apex de uma determinada curva em toda a largura da pista, bem como as posições específicas do eixo dianteiro e dos espelhos retrovisores do carro num evento de movimento rápido, como uma ultrapassagem em corrida.

Os comissários estão sob pressão para tomarem decisões rápidas, de modo que as penalizações possam ser aplicadas, as posições rapidamente devolvidas e as equipas e os pilotos saibam qual é a sua posição, para não falar dos adeptos e das transmissões, especialmente se estiver iminente uma paragem nas boxes em que seja necessário aplicar uma penalização. Além disso, quando se trata de posições no pódio, especialmente perto do final da corrida, há ainda mais pressão para fazer uma decisão rápida, pois não é desejável que os pilotos sejam retirados do pódio após a corrida, como já testemunhámos em Austin e no México. Ou mesmo alterar o resultado muito depois de os fãs terem abandonado o local, ou desligado os seus dispositivos.”

“Talvez seja um preço que valha a pena pagar se os pilotos e as equipas puderem apresentar os seus casos ponderados após a corrida e os comissários desportivos tiverem mais tempo para pensar e refletir antes de tomarem uma decisão. Os traçados dos circuitos e as pistas criam os problemas e as regras de pilotagem, cada vez mais complexas, não conseguem gerir todas as questões inevitáveis e variadas. Não se deve culpar simplesmente os árbitros, pois isso não é justo e não resolve o problema. As Normas de Conduta precisam de ser seriamente ajustadas e muito simplificadas.”