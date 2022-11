F1, Martin Brundle: “Não é um concurso de popularidade, mas amigos e respeito são precisos” | AutoSport

Martin Brundle, ex-piloto de F1 e comentador, falou sobre o caso da Red Bull. Segundo o britânico, Max Verstappen errou ao não obedecer à ordem da equipa, perdendo mais do que ganhou com a atitude.

Brundle refere que, apesar de a F1 ser um mundo competitivo muitas vezes cruel, ter alguns amigos dá jeito e que Verstappen não tem feito muito nesse sentido:

“Ele recusou [a ordem], por alguma razão que aparentemente já tinha sido discutida. Acredito que isto é mais que apenas uma artimanha durante a qualificação no Mónaco”, explicou Brundle na sua coluna para a Sky Sports. “Max também se lembrará sem dúvida de como Sérgio aguentou Lewis em Abu Dhabi no ano passado, que desempenhou um papel fundamental no facto de Lewis não ter sido capaz de se defender após o Safety Car, e como lutou tanto contra Lewis em Baku, juntamente com outros exemplos que ajudaram Max a selar o título de 2021. Creio que ele o chamou de ́lenda ́ naquela altura. Isto não é um concurso de popularidade, é o mundo brutal de F1. Mas ainda se precisa de amigos e respeito e dar a Sergio um magro sexto lugar quando o campeonato já estava no seu bolso não teria custado nada a Max. É o segundo bumerangue em duas corridas que regressou para atingir Max com bastante força.”