F1, Martin Brundle: “Não consigo ver Lewis Hamilton a aguentar mais duas temporadas”

O único vislumbre de otimismo surgiu nos comentários de Hamilton durante a reunião interna da Ferrari, onde ele expressou o desejo de usar as férias de verão para «reiniciar e recarregar as energias».

“Ele está claramente numa situação difícil a nível pessoal e, durante a corrida, terminou na mesma 12.ª posição, sem nunca mostrar sinais de progresso”, escreveu Brundle na sua coluna da Sky Sports. “Ele ficou sentado no carro no parque fechado após a corrida por um tempo que pareceu uma eternidade, estava muito desanimado nas entrevistas novamente e, em seguida, recusou-se a comparecer a uma investigação dos comissários sobre uma manobra bastante ambiciosa que Max Verstappen fez contra ele durante a corrida na curva cega e rápida quatro, na qual Lewis optou por sair da pista para evitar o contacto.”

Brundle destacou a falta de luta de Hamilton, particularmente num incidente com Max Verstappen, onde ele optou por evitar o contacto em vez de desafiar agressivamente, e depois faltou à reunião dos comissários — um contraste gritante com o determinado Verstappen. Os próprios comentários de Hamilton levantaram alarmes, chamando-se a si mesmo de «inútil» e insinuando que a Ferrari poderia querer outro piloto, citando questões preocupantes nos bastidores.

As dificuldades contínuas de Lewis Hamilton na Ferrari ficaram dolorosamente evidentes no Grande Prémio da Hungria de 2025, onde terminou em 12.º lugar, sem mostrar sinais de competitividade. Martin Brundle, da Sky F1, descreveu o fim de semana como um dos piores da carreira de Hamilton e observou que o heptacampeão mundial parece emocionalmente esgotado e desconectado das corridas.

