F1: Martin Brundle não acredita que bandeiras vermelhas foram usadas para melhorar o “show” | AutoSport

Martin Brundle mostrou-se contra a teoria de que as bandeiras vermelhas estão a ser usadas para apimentar o espetáculo. O ex-piloto de F1 e comentador afastou por completo essa ideia e chamou à atenção para os potenciais perigos da corrida.

Muitos fãs têm questionado a necessidade de interromper a corrida da Austrália, mas o comentador da Sky acredita que as decisões foram bem tomadas.

“Acho que não houve nenhuma instrução para mostrar as bandeiras vermelhas quando necessário”, disse Brundle à Sky F1. “É preciso imaginar o que os responsáveis têm de pensar numa situação destas É fácil para nós dizer ‘devia ter feito isto, devia ter feito aquilo'”. Em 2009, Felipe Massa quase morreu com um pedaço de carro de outra pessoa. É também um circuito citadino com muitos fãs de ambos os lados da pista e também comissários de pista e médicos que estão por perto. Portanto, se há pedaços de destroços na pista, não se pode tê-los a voar pelo ar a 320Km/h.

“Achei que no incidente do Alex Albon, talvez pudessem ter usado apenas um Safety Car e varreram a gravilha e retirarem o carro. Uma bandeira vermelha talvez tenha parecido ligeiramente desnecessária, mas, no final da corrida, tínhamos um pneu e uma roda na pista e muitos detritos. Estou absolutamente confiante de que ninguém pensou ‘vamos tornar isto um pouco mais divertido'”.