F1, Martin Brundle: “McLaren está a aproximar-se da Red Bull” | AutoSport

A Red Bull continua na frente do campeonato, mas as distâncias para a concorrência continuam a diminuir e Martin Brundle considera que a vantagem dos Bull é agora menors.

Segundo o ex-piloto e comentador de F1, a margem da Red Bull para a concorrência, especialmente para a McLaren é agora mais reduzida, o que nos poderá dar um resto de campeonato mais animado:

“O ator principal na F1 real continua a ser Max Verstappen, que da pole position venceu a sua sexta corrida consecutiva para a Red Bull, e a sua oitava nesta temporada até agora”, escreve Brundle na sua coluna para a Sky Sports. “Enquanto o seu companheiro de equipa, Sergio Perez, lamentavelmente mostra dificuldades para entregar todo o potencial do seu Red Bull nas últimas corridas, mais uma vez podemos dizer que, se Max não estivesse tão bem consigo mesmo, com este carro e com a sua equipa, estaríamos no meio de um campeonato mundial dos diabos. A pole position de Verstappen foi conquistada com dificuldade por apenas um quarto de segundo da McLaren e ele teve que se esforçar para isso. Não tenho dúvidas de que a McLaren está a aproximar-se da Red Bull à medida que melhoram os seus carros e que a Red Bull está a minimizar as atualizações e os custos de 2023 e a olhar já para o carro de 2024”, afirmou Brundle.